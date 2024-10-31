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南韓最新反制！禁止15項固體燃料部件出口北韓 遏止飛彈開發進程

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓朝中社31日公布當日試射洲際彈道飛彈。法新社
北韓朝中社31日公布當日試射洲際彈道飛彈。法新社

韓聯社報導，北韓31日證實今年首度發射洲際彈道飛彈，疑似使用新型固體燃料推進器，對此南韓政府稍早發表一份包含15項飛彈固體燃料相關部件的清單，用以監督對北韓的出口管制，藉此遏止其開發進程。

南韓政府在新聞稿中表示，這項最新舉措要求加強15種與固體燃料飛彈開發相關物品的出口管控，包含固態推進器、飛彈本體、燃燒室與推進系統，這些都是北韓很難自行生產的部件。

南韓外交部表示，將合作主要合作夥伴共享清單，確保這些指定部件不會經由第三國家出口到北韓，「假如各國配合配合聯合國安理會決議，將這些部件列入出口管制，將有助於提升國際對北韓的制裁層級」。

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