影╱宛如災難片景象曝！西班牙洪災95死 駕駛遇淹水棄車保命
西班牙東、南部29日起連續遭暴雨侵襲導致洪災，馬加拉（Malaga）到瓦倫西亞（Valencia）慘淪災區，村莊街道大淹水，房屋毀壞、交通中斷，造成至少95人死亡，這是西班牙近年來最嚴重的天災。一對夫妻開車遭遇豪雨，水位快速高漲，差點被致命洪水吞噬，果斷棄車才驚險逃過一劫。社群平台的影片可見災情慘重，大量汽車被沖刷堆積在街道，宛如災難片場景。
美聯社報導，30日，瓦倫西亞東部地區緊急服務部門確認死亡人數為92人，鄰近卡斯提亞-拉曼查自治區（Castilla La Mancha）另有2人喪生，南部安達盧西亞（Andalusia）有1人罹難。
62歲英國婦女洛芙特思斯（Karen Loftus）接受天空電視台訪問，她描述29日晚間與丈夫開車走AP-7高速公路往南，打算回位於瓦倫西亞阿利坎特（Alicante）的家。途中遭遇傾盆大雨，下一刻眼前的橋樑被沖走，車輛靜止10分鐘後，水位開始上升、淹進車內。
由於外部壓力太大，他們無法打開車門，所以決定爬出車窗。 洛芙特斯說，「我們剛逃出來，另一輛車就漂浮在我們的車頂上」。她補充說，水位已經達到他們的胸口。
瓦倫西亞小鎮派波塔（Paiporta）淪為重災區，市長阿巴拉（Maribel Albalat）告訴西班牙廣播電視公司（RTVE） ，2萬5000人的小鎮有30人死亡，「我們不知道發生什麼，小鎮在10分鐘內被淹沒」。
災區交通更是大受影響，一列載有近300人的高速火車在馬拉加附近脫軌，所幸鐵路局表示無人受傷。
西班牙國家氣象局表示，瓦倫西亞8小時內的降雨量比先前20個月的降雨量還要多，稱這次洪水「非比尋常」；當局預估死亡人數還會再增加。
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