快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

強颱來襲！新竹巨城逆風營業遭轟「沒良心」...美食街人潮依舊

康芮「成功」登陸將翻越中央山脈 粉專：16年來首次1年3颱登陸

配合11月APEC會議 中日領袖有望舉行會談

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士報導，首相石破茂正在協調配合11月中旬訪問南美洲之際，首度與中國國家主席習近平舉行場邊會談，預計將確認在擴大共同利益下合作的「戰略互惠關係」。

「讀賣新聞」報導，若這場會談成真，將是石破茂10月1日就任首相後首度與習近平舉行雙邊會談。

亞太經濟合作會議（APEC）與20國集團（G20）領袖會議即將於11月中旬，先後在秘魯與巴西登場，而石破茂目前有意出席這兩場國際會議。

消息人士透露，日中領袖會談很可能在APEC期間舉行。而石破茂可能會在會談中，提到重啟日本水產品輸入以及中國軍事活動等議題。

報導指出，石破茂也預計表達，為了建立建設性且穩定的日中關係，希望透過對話解決懸而未解議題的方針。

APEC 石破茂 習近平

延伸閱讀

北韓飛彈疑為洲際飛彈等級 飛行高度與時間創新高

窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日股擁利多 可賺長線財

日本自民黨敗選…幹事長未請辭 分析：因關係政權延續

相關新聞

影╱宛如災難片景象曝！西班牙洪災95死 駕駛遇淹水棄車保命

西班牙東、南部29日起連續遭暴雨侵襲導致洪災，馬加拉（Malaga）到瓦倫西亞（Valencia）慘淪災區，村莊街道大淹...

日本眾院選舉慘敗 公明黨黨魁石井啟一辭職

日本執政聯盟自民黨和公明黨27日在國會眾議院選舉中大敗，兩黨合共取得的席次未能達到過半數的233席。公明黨黨魁石井啟一今...

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

世界衛生組織（WHO）29日發布「2024年全球結核病報告」，指出2023年全球新增結核病確診病例高達820萬例，創下自...

聯國促修改「皇室典範」准女性繼位 日本堅持1傳統

聯合國消除對婦女歧視委員會29日建議日本修改「皇室典範」不准女性皇室成員繼承皇位的規定。對此，日本官房長官林芳正表示「非...

1天降1年雨量 西班牙30年最大洪災至少64死

西班牙東部瓦倫西亞地區遭暴雨侵襲，該國歷經近30年來最致命洪災。當地官員30日表示，大雨導致多處道路和城鎮被淹沒，席捲當...

阿根廷10層飯店倒塌奪1命 傳工地祕密作業

阿根廷一棟10層樓飯店29日凌晨驚傳倒塌，造成1名男子死亡，另有10人失蹤，救援隊仍在進行搜救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。