配合11月APEC會議 中日領袖有望舉行會談
日媒今天引述消息人士報導，首相石破茂正在協調配合11月中旬訪問南美洲之際，首度與中國國家主席習近平舉行場邊會談，預計將確認在擴大共同利益下合作的「戰略互惠關係」。
「讀賣新聞」報導，若這場會談成真，將是石破茂10月1日就任首相後首度與習近平舉行雙邊會談。
亞太經濟合作會議（APEC）與20國集團（G20）領袖會議即將於11月中旬，先後在秘魯與巴西登場，而石破茂目前有意出席這兩場國際會議。
消息人士透露，日中領袖會談很可能在APEC期間舉行。而石破茂可能會在會談中，提到重啟日本水產品輸入以及中國軍事活動等議題。
報導指出，石破茂也預計表達，為了建立建設性且穩定的日中關係，希望透過對話解決懸而未解議題的方針。
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