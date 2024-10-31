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金正恩：試射飛彈展現對抗敵方意志 決不放棄核武

中央社／ 首爾31日專電

北韓領導人金正恩在今早發射洲際彈道飛彈前表示，這次射彈是為展現對抗敵人的意志，並強調絕對不會放棄強化核武能力。

北韓中央通信社（KCNA）稍早報導，金正恩今早在洲際彈道飛彈（ICBM）發射現場做以上表示，主張近來有許多蓄意造成區域緊張、威脅北韓安全的敵人，這次發射飛彈是「為了展現我方決心的適當軍事活動」。

他也表示，為了應對危害北韓國家安全的潛在威脅與挑戰，必須持續強化現代戰略攻擊武力及核應對態勢，聲稱近來「敵方策動強化危險的核同盟，以及各式各樣冒進的軍事活動」，都是北韓應強化核武力的佐證。

北韓國防部也透過報導表示，這次發射ICBM是在國家領導人命令下進行，也是飛彈總局的一次「相當重大的試驗」，稱今天發射的飛彈數據刷新戰略飛彈性能紀錄，展現北韓「戰略遏制力的現代化與信賴度」。

北韓今天上午7時10分左右從平壤一帶以高角度發射ICBM，並在發射後約5小時發表這篇報導。

南韓合同參謀本部在北韓發表官方立場前，分析這次發射的ICBM可能是採用新型固體燃料，並利用最近公開的12軸移動式發射台（TEL）。

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅今早接獲報告後，便下令「強力因應」北韓射彈行動，政府也緊急召開國家安全會議（NSC），譴責北韓再次違反聯合國安理會決議，造成朝鮮半島及國際社會和平安全重大威脅，並決定新增對北韓制裁，但尚未公布具體制裁內容。

北韓 彈道飛彈 核武

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