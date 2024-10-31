北韓證實今年首射洲際飛彈 「時長高度破紀錄」疑為新型飛彈

西班牙東南部瓦倫西亞地區10月29日遭遇暴雨，此前該地區乾旱已久，但久違的降雨卻嚴重致災，8小時內就下了相當於一年的雨量，造成西班牙近代最嚴重的一次洪水，已知至少95人死亡，當中92人死於瓦倫西亞。洪水沖毀橋樑和建築、淹沒農田，目前仍有數千人受困；瓦倫西亞當局表示，由於擔心死亡人數會上升，已將首府的一座法院改造成臨時太平間。西班牙國防部已部署1,000名士兵進行救災工作，以及準備了移動太平間，而德國也向西班牙政府聯繫準備提供援助。西班牙已宣布自10月31日起，全國哀悼3天。

2024-10-31 12:49