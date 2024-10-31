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加拿大警告 中國駭客構成國家網路最大威脅

中央社／ 渥太華30日綜合外電報導

加拿大通訊安全局（CSEC）今天對有關北京的秘密活動提出警告，指中國激進駭客活動，如今對加拿大構成最活躍的國家網絡威脅。

加拿大通訊安全局在最新威脅評估報告中指出，俄羅斯網路計畫企圖對抗加拿大及盟邦並破壞其國內穩定，還指伊朗是個威脅。

這項報告出爐，正值北京和渥太華關係惡化之際。今年4月，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，中國曾試圖干預加拿大最近兩次的選舉。

中國經常駁斥諸如此類的指控。

加拿大通訊安全局的報告指出，「中華人民共和國廣泛且激進的網路計畫，如今對加拿大構成了最複雜和最活躍的國家網路威脅。」

加拿大通訊安全局表示，中國駭客行為具有高層政治和商業目的，包括間諜活動、竊取智慧財產、惡意影響和跨國施壓，並稱中國網路計畫的規模、間諜手段和野心都是「首屈一指」。

路透社未能立即聯繫到中國駐渥太華大使館尋求回應。

加拿大 北京 網路

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