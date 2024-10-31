太美不能當主播？魯蛇才有女上司？韓企文化並非你所想

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓知名退休警探樸美玉（右二）在「2024女性領袖論壇」，分享如何克服職涯中面對的歧視與挑戰。圖片來源：Asia Business Daily
南韓知名退休警探樸美玉（右二）在「2024女性領袖論壇」，分享如何克服職涯中面對的歧視與挑戰。圖片來源：Asia Business Daily

南韓亞洲經濟日報（Asia Business Daily）主辦的「2024女性領袖論壇」（2024 Asian Economic Women Leaders Forum），30日於首爾落幕，共舉行五場演講與講座，環繞本屆主題「女性，企業的需求」，探索女性如何主動出擊、破解職場枷鎖，也思考企業如何從文化著眼，撼動職場上根深蒂固的觀念與結構。

本屆講者包含重量級企業和組織領導人，更有前國會議員、退休女警探、執筆熱門韓劇《好搭檔》的離婚律師等各界女力，從多元的專業領域切入本次論壇主題。

主題講者德國電信（Deutsche Telekom）副總裁溫嘉特（Sandra Windgätter），以德國最大電信公司內部的實際個案為例，探討企業如何實施彈性政策，因應員工在當代職場中常見的角色衝突，達到工作−生活平衡，以及永續的職涯發展。

令人印象深刻的是，溫嘉特強調從日常的用字遣詞著手，來改變人們的觀念和態度。例如，在論及員工請育嬰假、或因私人因素而必須減少工時或出勤率時，企業首先應將「兼職」（part-time）換稱作「縮減工作時數」（reduced work hours），避免字面意義所帶來的負面聯想。

在下午的K-Women Session: Achievement And Overcoming綜合講座上，與談來賓則是和觀眾分享自身克服職場歧視與刻板印象的經驗。

媒體出身的樸映宣，是南韓前國會議員與前中小企業暨新創產業部長。她分享從政前在韓媒的工作經驗，提到當年某家電視台原本選定一位臉蛋精緻的女同事擔任主播，但試播時發覺她太漂亮，後來決定找位「長相普通」的上陣，讓電視台顯得更有權威，於是找上了她。表面上的升官好運，背後原因卻隱含女性形象與權力間的複雜關係。如今樸映宣鼓勵女性：應時時更新技能，專注於打造自己的故事。

同場與談的退休警探樸美玉，1991年進入甫成立的首爾女警特攻隊，2019年成為南韓首位女警探，擁有全國數一數二的兇殺案破案紀錄。她回想當年首次升官，聽聞下屬遭人嘲諷：「魯蛇才會有女上司」，讓她「很受傷」。

樸美玉當下念頭一轉，開始思考如何成為「合理的領導者、為下屬創造更好的工作環境，並更加擁抱自己在警界的女性身份」，因為「愛自己，別人才為愛你」。

亞洲經濟日報主辦女性領袖論壇邁向第14年，被問及論壇的倡議行動是否見效時，該報資本市場記者車珉英說，南韓職場文化正在轉型，公部門和民間企業都意識到女性勞動力為組織帶來的正面效益，但組織結構很難一時翻轉，透過論壇，每年邀請業界先驅現身說法，盼能推波助瀾。

南韓 職場

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