日本眾院選舉慘敗 公明黨黨魁石井啟一辭職
日本執政聯盟自民黨和公明黨27日在國會眾議院選舉中大敗，兩黨合共取得的席次未能達到過半數的233席。公明黨黨魁石井啟一今早表示，此次選舉失利責任在於黨魁的他，因此決定辭去黨魁職務。
NHK報導，石井啟一31日在黨中央執行委員會會議上表示，這次選舉的挫敗非常嚴重，責任全在於作為黨魁的他，因此決定辭去黨魁職務。
執政聯盟的自民黨和公明黨，在日前的眾議院選舉中，分別只取得191和24席，未過半數，是15年來執政聯盟首次失去議會控制權，此外，石井啟一也未能在埼玉縣第14選區獲得席位，是公明黨自2009年後再有黨魁落選。
公明黨正著手安排繼任人選，將於11月9日召開特別黨代表大會，決定黨魁繼任者。
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