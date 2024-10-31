聽新聞
0:00 / 0:00
半導體景氣前兆？南韓晶片生產14個月來首見下滑
南韓半導體生產14個月來首度出現下滑，這是全世界發展人工智慧（AI）掀起的榮景周期可能開始降溫的跡象之一。
根據南韓政府統計局31日公布的數據，南韓全國9月半導體生產年比下滑3%，迥異於8月時勁增11%的局面；9月的半導體出貨成長率也放緩至0.7%，低於8月的17%增幅。
不過，庫存水準顯示，庫存持續迅速消耗，在9月年比下滑41.5%。
這些數據凸顯出，產業可能逐步降溫，對記憶體晶片需求已經見頂並下滑。
三星電子同日公布財報顯示，半導體部門獲利低於市場預期，上季營業利益僅3.86兆韓元（28億美元），遠低於分析師預估的6.7兆韓元。
半導體是南韓出口與經濟成長最大驅動力。南韓央行密切觀察半導體產業情勢，本月稍早啟動降息、政策轉向寬鬆。一些經濟學家預期，如果明年經濟動能放緩速度比預期快，寬鬆周期將加速。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言