西班牙瓦倫西亞洪災釀95死 8小時降下1年雨量

西班牙地方當局今天表示，暴雨襲擊東部瓦倫西亞（Valencia），沖毀橋樑與建築，造成至少95人喪生，可能是西國近30年最致命的洪災。

氣象學家表示，瓦倫西亞部分地區昨天在8個小時內就降下1年的雨量，導致農田淹沒、公路出現堆積物；此地的柑橘類水果產量占全國的2/3，而西班牙是全球領先的柑橘出口國。

受災最嚴重地區的居民描述，看到民眾爬上車頂，洶湧的褐色水流湧過街道、將樹木連根拔起，甚至建築物的大石磚都被帶走。

緊急服務部門從直升機上拍攝的影片顯示，瓦倫西亞市外成為一片水鄉澤國，橋樑坍塌，汽車和卡車堆疊在公路上。

歐洲最大公用事業公司伊維爾德羅拉（Iberdrola）旗下電力公司i-DE表示，瓦倫西亞約有15萬用戶停電。

這是西班牙自從1996年以來最嚴重的洪災，當年庇里牛斯山（Pyrenee）山區附近一個城鎮有87人死於洪患。

瓦倫西亞地區部分區域，如圖瑞斯（Turis）、契瓦（Chiva）或布尼奧爾（Bunol）等城鎮，降雨量超過400毫米，西班牙國家氣象局（AEMET）昨天發布紅色警戒，但隨著雨勢減弱，今天降至橙色警戒。

西班牙其他地區也發生洪災，包括安達魯西亞（Andalusia）南部地區；預報人員警告，隨著暴風雨往東北方向移動，未來會出現更多惡劣天氣。