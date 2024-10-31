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日相石破茂最後一搏？11月計畫與習近平會談拚外交

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本首相石破茂擬11月中旬赴南美參加國際會議，並與中共國家主席習近平會談。歐新社
日本首相石破茂擬11月中旬赴南美參加國際會議，並與中共國家主席習近平會談。歐新社

「習石會」有望。讀賣新聞報導，相關人士已在安排日本首相石破茂11月中旬赴南美參加國際會議時，與中共國家主席習近平會談。石破10月接任首相時，習近平曾致電祝賀。

讀賣報導，這將是石破就任首相以來首度與習近平會談。雙方將再確認推動合作擴大共同利益的戰略互惠關係。日本政府多位官員證實，石破計畫出席11月15、16日在秘魯的亞太經合會（APEC）以及18、19日在巴西的七大工業國（G20）峰會。習石會可能在APEC會議期間舉行。

報導說，石破可能會提出希望恢復日本水產品進口、關切共軍活動頻繁等問題。石破將主張，透過對話解決懸而未決的問題，以建構有建設性且安定的日中關係。

不過，由於自民黨及執政聯盟在眾院選舉未能過半，石破出訪以後，就會面臨特別國會的首相指名選舉，能否連任首相是未知數。

日本 習近平

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