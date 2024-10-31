快訊

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

吃著像孔雀餅乾！國軍野戰口糧還有汽水 今發展空投版

不然我來 旅法博士生王建慧以文學活動熱血論異台灣

中央社／ 巴黎31日電

關於文學與台灣，旅法博士生王建慧總是熱血向前，她創立巴黎福爾摩沙論異協會，並於日前在巴黎完成一場大型台灣文學活動。王建慧說：「台灣與世界的關係是雙向的，與其鼓勵台灣去面向世界，不如讓世界朝向台灣」。

王建慧與她所創立的「巴黎福爾摩沙論異協會」（Association CONVERSATION FORMOSANE）是「台灣文學大師週」的協辦單位，在主辦單位駐法國臺灣文化中心的支持下，於9月26日至28日在巴黎國家圖書館BnF、法國鳳凰書店、老柵欄與熊文學咖啡館，熱血展開一連串的台灣文學活動。

策展人王建慧說自己在過去當活動參與者時，若看到有人只動口給意見卻不真正動手協助，就會給對方「不然你來」（台語：阿謀哩來）的評語。所以當她去年9月接下大師週任務時，她的內心只有一個聲音「不然我來，真的來了！我應該怎麼辦？我想讓文學活動更親民，我想要打開參與者的光譜，吸引更多不同的觀眾。」

有別於一般靜態學術性文學講座形式，王建慧與夥伴們在嚴肅的圖書館空間裡，搭起有得吃又有得玩的五感市集、法譯台灣文學小書攤、作家手稿展覽、台灣藝術家王呈哲的攝影展，並串連法國詩友、學者專家在巴黎文學活躍熱點，相互交流。

曾經學習劇場，來巴黎攻讀比較文學博士的王建慧，在「台灣文學大師週」開展前才剛完成博士論文口試，她正努力開創一種比較文學的研究方法，想掙脫強勢的西方理論，讓非強勢國家不再只是被動的受眾，反而也可以主動給予，成為一種研究方法的視角。

王建慧說：「例如後殖民理論其實並不僅有非洲和拉丁美洲的例子，台灣也是一個重要的例子，國際學術研究應存在一種台灣視角；當研究台灣時，使用台灣視角，而非用別的西方理論看台灣。」

王建慧以「台灣文學大師週」活動現場所展出的王呈哲攝影展為例，其中一幅作品是台灣民俗陣頭官將首粉墨登場，背景卻是巴黎風情的歌劇院，「讓台灣在世界裡面，讓比較以『雙向』的方式呈現，與其鼓勵台灣去面向世界，不如讓世界朝向台灣，讓台灣的特殊性成為一種普遍性」。

雙向的比較貫穿「台灣文學大師週」，除了在文學對談講座外，活動現場亦設有小書攤，與國家圖書館內的Tschann13書店和鳳凰書店合作，雙語呈現近20本「法譯」與「繁體中文版」的台灣文學作品。

王建慧應中央社記者的要求，就此次大師週的活動，推薦5本台灣作品給巴黎觀眾，有來自此次邀請作家楊澤、陳育虹的法譯詩集、吳明益的「天橋上的魔術師」（Le Magicien sur la passerelle）、夏曼藍波安的「大海之眼」（Les yeux de l’océan）、白先勇的「孽子」（Garçons de cristal）、陳思宏的「鬼地方」（Ghost Town）。

熱愛文學的王建慧對台法兩方的作家與譯者如數家珍。她形容陳育虹的筆觸細膩，好像可以感受到花落與小貓的叫聲，像是法國古老文化裡的鍊金師，能將生活感提煉出來；楊澤近期以「漫興」系列展開如隨筆般的詩作，紀錄自己的生命狀態，地點跨及紐約、巴賽隆納、台北永康街等，很像法國作家波特萊爾般的漫遊。

關於作家與譯者的關係，王建慧舉例吳明益與譯者關守奇（Gwennaël Gaffric），很像村上春樹和譯者賴明珠。王建慧說自己很喜歡一個法文字「hiatus」，意思是「脫節、斷裂」。這個字因為有很多母音，念起來很卡，感覺就像是譯者如何在原作的逐字之間去修補與詮釋。

講話速度很快，但謹慎使用字詞的王建慧，在受訪尾聲談到她很感謝「巴黎福爾摩沙論異協會」的眾夥伴陪她圓了這場夢，她認為他們不僅做出了豐富度，也做出了深度，讓文學充滿人味。這個協會來自在巴黎各領域的台灣學生，與法籍藝術家和學者，他們希望藉由討論，從對話中開發彼此相同或歧異的意見，因而以「論異」兩字作為宗旨。

「台灣文學大師週」的活動現場處處有巧思，手稿區展覽所放置的陶藝作品，來自台灣藝術家奕璇的「皺摺」系列，是王建慧在開展前去巴黎家飾設計展當翻譯後，對方特別託人悄悄送給她的博士畢業禮物。

「台灣文學大師週」的活動資料摺頁非常精美，正面展開來後，背面便是官方主海報，畫面是一艘古船乘載著超現實的公寓高樓，在暴風雨中破浪而行後，逐漸駛向放晴過後的彩虹，呈現島（混融）、河（抗爭）、海（流動）的意象，由王建慧的設計師哥哥所作，藉此隱喻台灣歷史。為力挺活動，除了摺頁外，王建慧的哥哥還另外開發了3款副海報與書籤，吸引許多巴黎觀眾索取收藏。

為了辦活動幾乎動員自己所有人脈的王建慧，在經歷此次「台灣文學大師週」的經驗後，期待自己在未來可以辦得更好，「我很想知道台灣文學活動可以走多遠」。

台灣文學 巴黎 法國

延伸閱讀

如精靈一掠而過 台灣詩以字跡與氣味包圍法國民眾

和闐玉Ｘ法國山羊皮 SHIATZY CHEN新款玉鐲提包秀高雅

1個月內第3艘外國軍艦！國防部證實法國軍艦穿台海北上

文學走入生活 楊逵文學紀念館慶今辦「穿戴起來的文學」展

相關新聞

美防長稱北韓士兵「穿俄軍制服」朝烏克蘭邁進 嗆普亭有外援也不會贏

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）30日表示，北韓部隊穿著俄羅斯軍方制服，而且攜帶俄國裝備，正朝烏克蘭邁進。

韓美防長齊聲譴責派兵援俄後 北韓今晨疑射洲際彈道飛彈回應

韓聯社報導，在南韓和美國國防部長會晤後幾小時，南韓聯合參謀本部指出，北韓31日朝東部海域發射一枚疑似洲際彈道飛彈（ICB...

新世紀福音宣傳？梵諦岡吉祥物「Luce」，朝聖者少女與教會的黑暗諷刺

「這是朝聖者少女，梵諦岡送給年輕人的福音？」天主教的信仰中心——梵蒂岡——在10月底對外宣布推出卡通吉祥物：Luce，藉由動漫流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。Luce 是以朝聖者為主題的少女形象，公開之後旋即引發全球動漫迷的話題，掀起大量創作圖像熱潮。Luce 的設計其實是「禧年徽標」的濃縮版，揉合了許多朝聖者符號，其中又各有什麼含意？而在話題之餘，也有不少吐槽和惡搞，反諷天主教會長年以來的戀童性侵問題。

WSJ: 馬斯克不可靠 台灣基於國安顧慮遠避Starlink

馬斯克的SpaceX 經營全球最強大的衛星網路系統 Starlink，不過這套系統始終未在台灣啟用。台灣官方正積極想方設...

日相石破茂最後一搏？11月計畫與習近平會談拚外交

「習石會」有望。讀賣新聞報導，相關人士已在安排日本首相石破茂11月中旬赴南美參加國際會議時，與中共國家主席習近平會談。石...

以黎在美選前停火？黎巴嫩總理樂觀看待：或最快幾小時內

黎巴嫩看守總理米卡提（Nadschib Mikati）30日表示，有望在未來幾小時或幾天內宣布與以色列達成停火協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。