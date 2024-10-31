美防長稱北韓士兵「穿俄軍制服」朝烏克蘭邁進 嗆普亭有外援也不會贏

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）30日表示，北韓部隊穿著俄羅斯軍方制服，而且攜帶俄國裝備，正朝烏克蘭邁進。

奧斯丁30日在華府與南韓國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）召開聯合記者會說，有證據顯示北韓已派遣約1萬名士兵到俄羅斯境內，其中一些已經靠近烏克蘭，且穿著俄羅斯軍方制服與裝備，認為俄方很有可能會使用北韓軍隊進行戰鬥，有機會擴大或延長俄烏衝突，情況令人憂慮。

奧斯丁說，他們這樣做是因為俄羅斯總統普亭失去很多軍隊，並警告即使俄國得到北韓更多援助，普亭也不會獲勝。

被問到是否會促使其他國家更直接地參與衝突時，奧斯丁承認今次可能會鼓勵其他國家採取行動，呼籲北韓停止「在印太地區以及現在在歐洲戰場上可能破壞穩定的行為」。

至於如果北韓軍隊在行動中被美國提供的武器殺害時會如何，奧斯丁重申烏克蘭士兵有權自衛，稱他們與俄羅斯士兵並肩作戰，他們就是共同交戰方，因此有充分理由相信，他們會因此而傷亡。