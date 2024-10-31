以黎在美選前停火？黎巴嫩總理樂觀看待：或最快幾小時內

黎巴嫩看守總理米卡提（Nadschib Mikati）30日表示，有望在未來幾小時或幾天內宣布與以色列達成停火協議。

米卡提將在31日與美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）會面，商議以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議，可能方案是宣布停火後進入60天過渡期。

米卡提30日接受黎巴嫩媒體Al Jadeed訪問時表示，與霍克斯坦通了電話，對方正在前往特拉維夫的路上，稱目前正在盡最大努力，並對未來幾小時或幾天內達成停火協議持樂觀態度。

米卡提表示，霍克斯坦稱11月5日美國大選前有可能達成停火。

以色列公共廣播公司（Kan）公布一份協議草案，規定初步停戰60天，以色列在這第一周從黎巴嫩撤軍。這與路透稍早根據兩名熟悉內情的消息來源報導的細節一致。

真主黨尚未對此發表評論。