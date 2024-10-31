快訊

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

吃著像孔雀餅乾！國軍野戰口糧還有汽水 今發展空投版

不滿巴西官員言論 委內瑞拉將召回大使

中央社／ 聖保羅30日專電

委內瑞拉今天宣布將召回駐巴西利亞大使，稱巴西總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）關於巴西和委內瑞拉之間「失去信任」的言論為「干涉主義和粗魯的聲明」。

根據巴西新聞網站g1，委內瑞拉召回駐巴西利亞大使，是對巴西的行為表達嚴重抗議，委國此舉是兩國政府之間最新外交危機事件。

今年7月28日委內瑞拉總統選舉結束後緊張局勢加劇，馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布連任成功，但包括委國反對派、國際組織和巴西在內的國家指責缺乏透明度。

根據委內瑞拉國家選舉委員會統計，馬杜洛以51.95%的得票率擊敗對手龔薩雷斯（EdmundoGonzález）。但根據反對派的統計，龔薩雷斯獲得67%的得票率，馬杜洛的得票率為30%。反對派和國際社會對官方結果提出異議，呼籲公佈選舉記錄。

從那時起，馬杜洛和盟友就開始做出針對巴西、魯拉政府成員和外交部官員的敵對言論。

巴西日前在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會上表明反對委內瑞拉加入金磚國家的立場。委內瑞拉外交部回應巴西否決委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」，委內瑞拉人民對巴西這種莫名其妙和不道德的行為感到羞憤」。

阿摩林昨天在眾議院聽證會上發表的言論，遭委內瑞拉政府批評。魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府堅持委國需要出示選舉記錄，以證明委內瑞拉國家選舉委員會宣布的結果，承認馬杜洛在選舉中的勝利。

馬杜洛政府在聲明中點名阿摩林，表示他的言論構成持續攻擊，破壞兩國之間的政治外交關係，威脅團結兩國的紐帶，「阿摩林的行為更像美帝國主義使者，以無禮方式對委內瑞拉人及其民主機關做出價值判斷」。

除了召回駐巴西利亞的大使外，委內瑞拉政府還傳喚駐巴西商務代表進行解釋。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

延伸閱讀

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

金融時報：委國註銷數十名記者與活動人士護照

阿根廷、委內瑞拉互看不順眼 對彼此總統發布逮捕令

美CIA被控策畫暗殺委內瑞拉總統！國務院證實：1美軍被抓

相關新聞

美防長稱北韓士兵「穿俄軍制服」朝烏克蘭邁進 嗆普亭有外援也不會贏

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）30日表示，北韓部隊穿著俄羅斯軍方制服，而且攜帶俄國裝備，正朝烏克蘭邁進。

韓美防長齊聲譴責派兵援俄後 北韓今晨疑射洲際彈道飛彈回應

韓聯社報導，在南韓和美國國防部長會晤後幾小時，南韓聯合參謀本部指出，北韓31日朝東部海域發射一枚疑似洲際彈道飛彈（ICB...

新世紀福音宣傳？梵諦岡吉祥物「Luce」，朝聖者少女與教會的黑暗諷刺

「這是朝聖者少女，梵諦岡送給年輕人的福音？」天主教的信仰中心——梵蒂岡——在10月底對外宣布推出卡通吉祥物：Luce，藉由動漫流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。Luce 是以朝聖者為主題的少女形象，公開之後旋即引發全球動漫迷的話題，掀起大量創作圖像熱潮。Luce 的設計其實是「禧年徽標」的濃縮版，揉合了許多朝聖者符號，其中又各有什麼含意？而在話題之餘，也有不少吐槽和惡搞，反諷天主教會長年以來的戀童性侵問題。

WSJ: 馬斯克不可靠 台灣基於國安顧慮遠避Starlink

馬斯克的SpaceX 經營全球最強大的衛星網路系統 Starlink，不過這套系統始終未在台灣啟用。台灣官方正積極想方設...

日相石破茂最後一搏？11月計畫與習近平會談拚外交

「習石會」有望。讀賣新聞報導，相關人士已在安排日本首相石破茂11月中旬赴南美參加國際會議時，與中共國家主席習近平會談。石...

以黎在美選前停火？黎巴嫩總理樂觀看待：或最快幾小時內

黎巴嫩看守總理米卡提（Nadschib Mikati）30日表示，有望在未來幾小時或幾天內宣布與以色列達成停火協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。