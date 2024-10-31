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歐盟擴大成員 9候選國蒙特內哥羅進度最快

中央社／ 布魯塞爾30日專電

歐盟執委會30日發布擴大成員國的年度審查進度報告，目前獲得歐盟候選國身份的9國中，以蒙特內哥羅進展最快，自1999年便成為候選國的土耳其則仍在停滯狀態。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）評估，蒙特內哥羅（Montenegro）在入盟審查項目共33個章節裡，已通過法治相關的2個章節中期指標，雖然在司法等部分仍有待改進處，但可望再推進其他項目的審查。蒙特內哥羅是在2010年成為歐盟候選國。

2012年成為候選國的塞爾維亞（Serbia）已可展開競爭力和經濟成長領域的審查談判，但執委會特別指它在公民社會和媒體環境，以及阻檔外國勢力資訊操弄等法治面向仍待許多努力。

阿爾巴尼亞（Albania）、北馬其頓（NorthMacedonia）則在防治貪腐和組織犯罪、基本人權和媒體自由等面向須改進以符合歐盟標準。

近幾年成為候選國的波士尼亞-赫塞哥維納（Bosniaand Herzegovina）今年與歐盟正式開啟談判，科索沃（Kosovo）的候選國資格尚待歐盟27國同意。

前述都是西巴爾幹半島國家，該地區的克羅埃西亞已是歐盟正式成員。

前蘇聯國家申請加入歐盟者，烏克蘭、摩爾多瓦兩國可望明年展開正式入盟談判，去年成為候選國的喬治亞，因執政當局打壓社運和選舉活動等爭議，加入歐盟的進度陷入停滯。

入盟談判停滯最久的是土耳其，自2018年歐盟國家便因土耳其政府的人權、法治問題，決定暫停與其談判，直到今年歐盟理事會（European Council）要求下，執委會才與土耳其就入盟議題「逐步重新往來」。

執委會並提到，歐盟對東緣的候選國提供財務支援以助其改革和成長，包括對西巴爾幹半島援助60億歐元（約新台幣2081億元）、摩爾多瓦18億歐元、烏克蘭500億歐元（含軍援）等。

人權 土耳其 歐盟

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