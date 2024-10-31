韓美防長齊聲譴責派兵援俄後 北韓今晨疑射洲際彈道飛彈回應

韓聯社報導，在南韓和美國國防部長會晤後幾小時，南韓聯合參謀本部指出，北韓31日朝東部海域發射一枚疑似洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓聯合參謀本部表示，「軍方於今（31日）上午7時10分左右偵測到一枚從平壤地區發射至東海的彈道飛彈，推測為高角度發射的長程彈道飛彈。」已保持高度警戒狀態，並與美日當局共享相關情報。

就在北韓發射飛彈數小時前，南韓和美國防長在五角大廈舉行的盟國年度國防會談上強烈譴責北韓向俄羅斯派兵。

NHK報導，日本防衛省指出，飛彈預計於當地時間31日上午8時36分左右，墜落於北海道奧尻島西方約300公里的日本海海域，位於日本的專屬經濟海域（EEZ）外側。

海上保安廳已於上午7時16分發布公告，警告航行中的船隻注意後續情報，並稱防衛省已確認北韓發射了一枚疑似彈道飛彈。

北韓上一次發射多枚短程彈道飛彈是在9月18日，為今年第12次，最近一次發射洲際彈道飛彈是在去年12月8日。