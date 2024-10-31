北韓疑似發射彈道飛彈 今年第12次

日本防衛省（相當於國防部）今天表示，北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體。日本是否受到影響，正在蒐集相關資訊。

日本放送協會（NHK）報導，上一次北韓試射彈道飛彈或可能是彈道飛彈的飛行物體是在9月18日，這次是今年第12次。

日本海上保安廳（相當於海巡署）今天上午7時16分（台灣時間6時16分）表示，北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體，呼籲航行中的船舶注意相關資訊。

南韓合同參謀本部今天上午7時17分（台灣時間6時17分）左右表示，北韓朝日本海的方向發射了彈道飛彈。