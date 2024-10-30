快訊

【即時短評】賴清德能進化成「務實中華民國工作者」？

蘭嶼強風告警！恐現14級陣風 氣象署籲民眾立即進入堅固建物

憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

聯合國委員會建議修改皇室典範 日本強烈抗議

中央社／ 東京30日專電

聯合國消除對婦女歧視委員會29日建議日本修改「皇室典範」不准女性皇室成員繼承皇位的規定。對此，日本官房長官林芳正表示「非常遺憾」，已向該委員會提出強烈抗議，並要求刪除相關記載。

日本讀賣新聞報導，聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）對於有簽署消除對婦女歧視條約的各國的作法進行定期審查。時隔8年，這個委員會今年10月審查日本的情形，29日對日本政府提出最終見解。

該委員建議日本應修改規定「皇位由男系男子繼承」的皇室典範。對此，林芳正在例行記者會上說：「有關皇位的繼承資格並不包含在基本人權中，所以不該視為歧視女性，我國的這個立場已說明，並向該委員會表達了強烈的遺憾之意。」

林芳正進一步指出，儘管都做了說明，也表達了遺憾之意，聯合國該委員會仍在最終見解當中做記載，日本對此倍感遺憾，已對該委員會表達強烈抗議，並要求刪除相關的文字記載。

聯合國該委員會10月17日在瑞士日內瓦的聯合國歐洲總部舉行的審查會上，日本政府強調：「天皇制度是在歷史和傳統的背景下獲得人民的支持，實施至今。」

日本政府指出，皇位繼承是有關國家根本的事項，該委員討論此事並不妥適。日本政府認為，皇位繼承資格僅限男系男子一事並非在歧視婦女。

日本立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥今天對媒體表示，「應該儘速討論如何才不會讓皇統中斷，但並非因被聯合國說了什麼才去推動此事。」

日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸表示，「皇位繼承是日本獨特的文化，與他國的文化和歷史不同。沒必要改變已逾2000年的歷史。」

聯合國消除對婦女歧視委員會也建議日本應該實施夫婦可以選擇不同姓氏的作法。對此，林芳正表示，「將根據人民的意見、國會討論的動向，妥適地因應。」

該委員會於2003年、2009年及2016年的3次審查中指出，日本的民法要求夫妻同姓的規定具歧視性。該委員會2016年呼籲日本政府應即刻修法。

日本 林芳正 聯合國

延伸閱讀

日養雞場爆本季首例禽流感 北海道撲殺1.9萬隻雞

日本內閣紀念照經修圖 石破茂腹部襯衫外露被改

俄羅斯否認軍機9月闖領空 日本政府表示遺憾

共軍射洲際飛彈 日專家：明顯針對美國釋放訊息

相關新聞

北韓精銳部隊傳赴俄抗烏 脫北軍人：他們將感光榮但恐喪命

美聯社30日報導，數以千計年輕北韓軍人被送往俄羅斯，據信是為了幫助對抗烏克蘭。這些軍人雖有許多是北韓特種部隊精銳，但有推...

英國核潛艦造船廠大火2人送醫 當局聲明稱無核子風險

英國一家武器公司位於英格蘭西北部一處核潛艦造船廠今天凌晨發生大火，消防人員趕往滅火，已有2人疑似吸入過多濃煙送醫治療

尼尼斯托安全報告出爐 示警歐盟需為印太突發事件準備

歐盟今天發表前芬蘭總統尼尼斯托應邀撰寫的安全報告，內容除了建議重塑歐盟安全和防衛政策、以備戰止戰為核心概念，並對大陸軍力...

眾院大選慘輸…自民黨欲壯大國會勢力 邀萩生田光一等6人加入

日本執政黨自民黨在日前落幕的眾議院大選慘輸，為壯大在國會的勢力，力邀6名無黨籍當選人加入自民黨在國會內的會派。其中有4人...

法國貿易官員將訪大陸 討論大陸對白蘭地徵收反傾銷稅

據路透社29日報導，法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas）將於下週訪問上海，就大陸對白蘭地徵收進口關...

垃圾島風波延燒 賓州47萬波多黎各人恐將影響美大選

美大選上演「十月驚奇」？單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）在紐約的川普造勢場合嘲笑波多黎各是「垃圾島」，讓波多黎各人氣炸，其效應在選前一周如野火般擴散。有超過47萬波多黎各人住在關鍵搖擺州賓州，其中許多人對政治失望，原本不打算投票或要投給川普，現在他們說，辛奇利夫的玩笑「讓人無法原諒」、「永生難忘」、「反映川普黨如何看待波多黎各人」，一些尚未決定的選民說，現在他們很清楚要投給誰。人說「得賓州者得天下」，目前雙方在賓州民調幾乎平手， 一句「垃圾島」恐改變大選結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。