英國核潛艦造船廠大火2人送醫 當局聲明稱無核子風險

美大選上演「十月驚奇」？單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）在紐約的川普造勢場合嘲笑波多黎各是「垃圾島」，讓波多黎各人氣炸，其效應在選前一周如野火般擴散。有超過47萬波多黎各人住在關鍵搖擺州賓州，其中許多人對政治失望，原本不打算投票或要投給川普，現在他們說，辛奇利夫的玩笑「讓人無法原諒」、「永生難忘」、「反映川普黨如何看待波多黎各人」，一些尚未決定的選民說，現在他們很清楚要投給誰。人說「得賓州者得天下」，目前雙方在賓州民調幾乎平手， 一句「垃圾島」恐改變大選結果。

2024-10-30 16:02