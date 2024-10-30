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英國核潛艦造船廠大火2人送醫 當局聲明稱無核子風險

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
英國一家武器公司位於英格蘭西北部一處核潛艦造船廠今天凌晨發生大火，消防人員趕往滅火，已有2人疑似吸入過多濃煙送醫治療。 美聯社資料照
英國一家武器公司位於英格蘭西北部一處核潛艦造船廠今天凌晨發生大火，消防人員趕往滅火，已有2人疑似吸入過多濃煙送醫治療。 美聯社資料照

英國一家武器公司位於英格蘭西北部一處核潛艦造船廠今天凌晨發生大火，消防人員趕往滅火，已有2人疑似吸入過多濃煙送醫治療。

法新社報導，官員堅稱這場大火不會造成核子風險。英國航太系統公司（BAE Systems）位於坎布里亞郡（Cumbria）巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的核潛艦造船廠凌晨發生大火。

英國皇家海軍搭載核武器的潛艦和核子動力潛艦都在這座造船廠生產製造。

坎布里亞地方韌性論壇（Cumbria Local ResilienceForum）在警方發布的新聞稿中說：「BAE造船廠發生大火，緊急服務人員仍在現場待命。」

聲明稿中還說：「沒有核子風險」。

稍早的聲明表示，現場有兩人疑似吸入過多濃煙已送醫治療。

當局提醒附近居民門窗緊閉，避免前往火災區域，緊急服務人員仍在現場待命。

聲明稿中還說：「坎布里亞消防局今天可能很長時間會將相關裝備留置現場。」

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