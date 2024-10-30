尼尼斯托安全報告出爐 示警歐盟需為印太突發事件準備

歐盟今天發表前芬蘭總統尼尼斯托應邀撰寫的安全報告，內容除了建議重塑歐盟安全和防衛政策、以備戰止戰為核心概念，並對大陸軍力激進、升高印太安全風險多所著墨，提醒歐盟需準備因應。

尼尼斯托（Sauli Niinisto）是以歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）特別顧問身份，發表以強化歐盟民力和軍力為主旨的報告。

范德賴恩在報告發布記者會指出，歐盟需要動員所有的政策工具和資源以因應共同的安全挑戰。被問及增加安全準備的財源何來，她表示歐盟需先對安全準備建立共識，決定需要的是什麼，再從歐盟整體預算或成員國個別貢獻取得資金。

尼尼斯托在報告首先指出，歐盟當前共同的外交、安全和防衛政策是在1990年代形成，當時普遍認為歐洲再次受到直接安全威脅的可能性很低，樂觀氣氛與如今世局截然不同，因此歐盟必須從被動因應危機的心態，轉向積極為各種層面的風險作好評估和準備。

除了分析俄羅斯對歐盟安全的威脅，這份165頁的報告也有14頁探討大陸議題，包括大陸經濟和軍事的崛起，尤其積極投入核武，以及中俄兩個獨裁力量的戰略性合流，正在重塑歐亞乃至全球的國際關係。

尼尼斯托認為，歐盟正面對一個「一切都可武器化」的世界，中俄對西方日增的對抗政策和行為，已嚴重減損長期以來認為貿易和經濟互相依賴能克服安全挑戰的信念，包括歐洲在內的民主倒退現象，也受到親中親俄勢力操作反民主、反西方資訊而惡化。

針對印太區域，尼尼斯托報告指出，大陸拿下台灣的企圖，以及對印度、菲律賓、越南的脅迫行為，帶來升高情勢的風險，包括將衝擊全球的同時爆發危機可能性。

報告提到的劇本之一，是當美國必須在東亞投入更多力量以因應大陸帶來的緊張情勢時，可能觸發俄國對北大西洋公約組織（NATO）國家的投機行動。此外，大陸對台灣和南海的激進行為，也會衝擊歐盟經濟和安全，包括灰色地帶的脅迫行動或經濟封鎖台灣。

報告因此強調，歐洲-大西洋區域的安全和繁榮，與印太區域密切連結，歐盟應該致力於防範及準備因應印太可能的突發事件，與印太區域的夥伴密切合作。

總統任內使芬蘭加入北約的尼尼斯托，也在報告中表示，北約的歐洲盟國必須準備好補足全球安全環境變化所產生的落差，例如美國軍事資源愈來愈投入亞太地區所帶來的歐洲安全缺口。

他建議歐盟研究訂定「歐盟準備法」（EUPreparedness Law），以設定長期共同的安全水準，並建立一套關鍵物資庫存的戰略、發展以情境設定為基礎的全方位風險評估等等。

尼尼斯托報告多處呼籲歐盟需要從被動因應轉向主動備戰、積極遏阻，「最根本的要求是不要成為一個容易攻擊的目標」。