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眾院大選慘輸…自民黨欲壯大國會勢力 邀萩生田光一等6人加入

中央社／ 東京30日專電
日本執政黨自民黨在日前落幕的眾議院大選慘輸。 新華社
日本執政黨自民黨在日前落幕的眾議院大選慘輸。 新華社

日本執政黨自民黨在日前落幕的眾議院大選慘輸，為壯大在國會的勢力，力邀6名無黨籍當選人加入自民黨在國會內的會派。其中有4人是因涉政治獻金未登記案（俗稱小金庫事件），在這次大選以無黨籍身分參選後當選者。

日本富士電視台報導，自民黨力邀加入自民黨在國會內的會派的對象有6人，6人都表示同意加入。

包括受到小金庫事件影響先前遭到自民黨勸告退黨後離黨的世耕弘成。世耕在這次眾議院大選以無黨籍身分參選後當選。

此外，在這次眾議院大選未能獲得自民黨提名，以無黨籍身分參選後當選的萩生田光一、西村康稔、平澤勝榮。

自民黨也邀眾議員三反園訓、廣瀨建加入自民黨國會內的會派。這兩人是這次眾議院大選在小選擊敗自民黨籍候選人的無黨籍眾議員。三反園在大選前，就加入自民黨國會內的派會。廣瀨則是首度參選後當選的眾議員。

這次眾議院大選選出465席，其中，自民黨僅獲得191席，這6人如果加入自民黨在國會內的會派的話，自民黨在國會內的會派將增為197席，但即使加上公明黨的24席，距離過半席次（233席），還差12席。

執政黨 大選 政治獻金 日本 自民黨 議員

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