真主黨疑涉巴拿馬飛機爆炸案21死 美懸賞1.6億元徵情報
美國今天宣布懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元），徵求1994年巴拿馬飛機爆炸案相關情報。這起事件導致21人喪命，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨被視為罪魁禍首。
在1994年7月，巴拿馬地區航空公司阿拉斯奇里卡納斯（Alas Chiricanas）901航班從巴拿馬臨加勒比海的箇朗省起飛後於空中爆炸，機上所有人員罹難，其中包括3名美國人。搭乘這架班機的主要是巴拿馬猶太社區成員。
法新社報導，美國國務院及美國駐巴拿馬大使館發布聲明表示：「美國國家情報總監辦公室（ODNI）評估，真主黨（Hezbollah）應為AC 901航班爆炸負責。」
聲明指出：「攻擊發生後，一個叫做賈瑪爾（AliHawa Jamal）的人被查出是攜帶炸彈登機的嫌犯，此人也在爆炸中喪生。」
罹難者家屬對美方這項決定表示歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言