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真主黨疑涉巴拿馬飛機爆炸案21死 美懸賞1.6億元徵情報

中央社／ 巴拿馬市29日綜合外電報導

美國今天宣布懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元），徵求1994年巴拿馬飛機爆炸案相關情報。這起事件導致21人喪命，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨被視為罪魁禍首。

在1994年7月，巴拿馬地區航空公司阿拉斯奇里卡納斯（Alas Chiricanas）901航班從巴拿馬臨加勒比海的箇朗省起飛後於空中爆炸，機上所有人員罹難，其中包括3名美國人。搭乘這架班機的主要是巴拿馬猶太社區成員。

法新社報導，美國國務院及美國駐巴拿馬大使館發布聲明表示：「美國國家情報總監辦公室（ODNI）評估，真主黨（Hezbollah）應為AC 901航班爆炸負責。」

聲明指出：「攻擊發生後，一個叫做賈瑪爾（AliHawa Jamal）的人被查出是攜帶炸彈登機的嫌犯，此人也在爆炸中喪生。」

罹難者家屬對美方這項決定表示歡迎。

巴拿馬 爆炸 真主黨 美國

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