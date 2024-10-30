2024女性領袖論壇 強調企業女力與轉型中的職場文化

由南韓亞洲經濟日報（Asia Business Daily）主辦的「2024女性領袖論壇」（2024 Asian Economic Women Leaders Forum），30日於首爾舉行。本屆主題為「女性，企業的需求」，邀請南韓各界傑出女性領導人，分享職場經驗與個人對企業文化的願景，同時頒發年度「亞洲性別平等指數獎」給十家企業。

今年初與台灣經濟日報建立策略合作夥伴關係的南韓亞洲經濟日報，已是連續13年主辦「女性領袖論壇」，每年以回應當前企業與職場文化趨勢的議題，作為當屆主題。本日活動由亞洲經濟日報董事長玄相淳（Hyun Sang-soon）開場，並邀請南韓國務總理韓悳洙上台致詞。韓悳洙嘉許該論壇長期致力於提升南韓企業文化中的女性意識，也對「亞洲性別平等指數獎」表達支持。

本日進行的第九屆「亞洲性別平等指數獎」頒獎典禮，由主辦單位邀請南韓僱傭勞動部長、南韓性別平等與家庭部長和首爾市長，頒發獎項給十家本地企業。本屆由LG生活健康（LG H&H）拔得頭籌，網路巨擘Naver和LG U+電信分居二、三。

「亞洲性別平等指數獎」是由亞洲經濟日報根據一系列綜合指標，在南韓年度營收前100大企業中，評比出前十名企業。評比指標包含：女性全職員工比、女性員工連續工作年資、高薪女性雇員人數、董事會女性比率、工作彈性程度、男性員工育嬰假政策、企業是否設置女性領導者培育計畫、企業托嬰服務等。

本屆論壇則是由德國電信（Deutsche Telekom）副總裁Sandra Windgätter發表主題演講「德國最大電信公司何以要僱用請育嬰假的員工為兼職人員？」。此外，還有南韓知名驚悚與犯罪小說家丁柚井的專題演講，以及三場綜合講座，邀請南韓企業界女性領導者，對當代職場、企業文化與女性角色在其中的轉變等主題，分享個人經驗。