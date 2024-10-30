法國貿易官員將訪大陸 討論大陸對白蘭地徵收反傾銷稅

據路透社29日報導，法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas）將於下週訪問上海，就大陸對白蘭地徵收進口關稅一事提出質疑。巴黎方面認為此舉是政治性的、不合理的。

報導引述兩名法國外交消息人士表示，普里馬下週訪問上海時，會就大陸對白蘭地徵收進口關稅一事向大陸提出質疑，巴黎稱大陸對白蘭地徵收進口關稅是政治性和不合理的。

消息人士稱，普里馬將於11月3日至5日赴上海進行為期3天的訪問，期間將與大陸商務部部長王文濤會面，並會見乳製品和肉類行業的代表，以及參觀大陸國際進口博覽會。

在歐盟投票通過對大陸製造的電動車徵收關稅後，大陸於10月初對從歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施，這對大量出口白蘭地到大陸的法國而言打擊最大。

去年，法國干邑白蘭地（cognac）對大陸的出貨量達到17億美元（約新台幣544億元），占大陸白蘭地進口量的99%。大陸實施反傾銷措施引起法國干邑白蘭地行業的強烈反彈，對他們而言，大陸是僅次於美國的第2大出口市場，也是利潤最高的市場。

一名外交官稱，大陸的措施是缺乏正當理由的報復行為，「對貿易規則的操縱，是不可接受的」。

歐洲聯盟執行委員會表示，將在世界貿易組織（WTO）挑戰大陸對歐盟進口白蘭地的臨時反傾銷措施。

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