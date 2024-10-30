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以色列禁UN救濟機構 挪威要求國際法院給意見

中央社／ 奧斯陸29日綜合外電報導

以色列昨天禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在以色列和被占領的東耶路撒冷運作。挪威今天表示，將要求聯合國國際法院釐清以色列對巴勒斯坦人的援助義務。

以色列國會昨天無視國際關切，以壓倒性票數表決同意禁止UNRWA在以色列和東耶路撒冷運作。

UNRWA逾70年來一直為巴勒斯坦難民提供重要援助，但自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列引燃加薩戰爭以來，這個機構就面臨以色列官員愈來愈猛烈的批評。

以色列指稱，有十多名UNRWA員工涉及去年10月7日攻擊案。

法新社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在聲明中說，聯合國等國際組織為巴勒斯坦人提供人道援助，挪威正要求國際法院（ICJ）就以色列為這些援助工作提供便利的義務表達意見。

他說，挪威將向聯合國大會提出決議，要求國際法院就此事給出諮詢意見。

挪威今年5月與愛爾蘭、西班牙相繼承認巴勒斯坦國，激怒了以色列。

以色列 巴勒斯坦 挪威

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