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影╱阿根廷10層樓飯店突倒塌！1死9失蹤 工頭、水泥工遭拘留

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿根廷一棟10層樓飯店29日凌晨驚傳倒塌，造成1死9失蹤。路透
阿根廷一棟10層樓飯店29日凌晨驚傳倒塌，造成1死9失蹤。路透

阿根廷一棟10層樓飯店29日凌晨驚傳倒塌，造成1名男子死亡，另有9人失蹤，救援隊仍在進行搜救中。

CNN報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市政當局聲明表示，杜布羅夫尼克酒店在當地29日凌晨倒塌。省安全部長哈維爾（Javier Alonso）指出，死者據信是一名80歲男子，住在倒塌酒店旁邊的大樓裡。男子的妻子獲救，當局無法確定，這對夫婦的兒子是否在現場。

報導指出，消防員、護理人員和警察正在現場搶救，希望能夠救出遭到掩埋的人。當局聲明指出，失蹤人員包括飯店建築工地的工人，而建築工地顯然是秘密作業，沒有遵守市政法規。

根據現場畫面顯示，飯店周圍的建築物受到嚴重影響，掉落的碎片導致附近房屋的牆壁造成廣泛破壞。飯店的整個樓層塌陷。

這家飯店在1986年開業，事發時正在進行一系列的修復和改造。市政府聲明表示，8月就發現飯店施工，但因為沒有獲得施工許可，要求飯店停止。

紐約郵報報導，事發當時，飯店裡約有5到6名住客，救援隊還找到3至4名工人。目前工頭和3名泥水工已被拘留審問。

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