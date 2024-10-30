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日本力推核能復甦遇見大問題：技術人員嚴重短缺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
技術人員嚴重短缺威脅到日本的核能復興。彭博資訊
技術人員嚴重短缺威脅到日本的核能復興。彭博資訊

本周，位於2011年311大地震震央災區的核電廠重新啟動，是日本核電復興的一大里程碑，但技術人員嚴重短缺可能拖慢核能東山再起的速度。

日本在311大地震後關閉了所有的反應爐，目前仍有大約60%的商用反應爐處於停機狀態，重啟進度緩慢使得核能技術人才短缺狀況更形惡化。

朝日新聞3月發布的一份研究報告顯示，日本七家公用事業公司所管理的核電廠，33%到58%的操作人員都沒有管理核電廠的經驗，更遑論處理緊急狀況。根據日本電機製造商協會，2010到2023年間，日本原子能產業的從業人數減少超過五分之一。

東北電力公司管理29日才重啟的女川核電廠，那裡的140名技術人員當中約有51人，也就是超過三分之一，從未操作過反應爐。該公司在模擬器上訓練新手，也送他們到火力發電廠見習，並派資深人員提供支援，但仍表示，第一手的反應爐操作經驗對於偵測問題「極其重要」。女川核電廠勢將成為日本下一代核電技術人員的訓練場地。 

根據日本原子能委員會發表的一份白皮書，在大學研讀核能相關學系的學生人數已從1993年高峰期下滑，人口老化還可能讓下滑趨勢更嚴重。

日本原子能工業論壇從2000年代中期開始舉辦招聘會，2010年有近2,000名學生參加在東京和大阪的活動，福島核災發生後，招聘會只吸引到大約300至400名求職者。

協助規劃清潔能源轉型的公司Radiant Energy Group的創辦人兼董事總經理Mark Nelson表示，如果無法仰賴核能，還可能阻礙人工智慧的規模發展與部署。

日本 核能 核電

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