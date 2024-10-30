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西班牙瓦倫西亞豪雨引發山洪 數死至少7人失蹤

中央社／ 馬德里29日綜合外電報導

西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）地方政府首長今天表示，暴雨引發山洪後，緊急服務人員打撈出多具屍體。

瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）告訴記者：「我們可以證實已經發現了一些屍體。」他還說，在通知親屬之前，當局無法提供進一步的細節。

暴雨今天侵襲西班牙東部和南部大部分地區，街道被泥水淹沒，鐵路和航空旅行受到干擾。

居民用智慧型手機拍攝和西班牙電視台播放的影片顯示，洪水把汽車沖走且湧入建築物。

官員表示，至少有7人失蹤，包括瓦倫西亞地區的1名卡車司機和東部阿爾瓦塞特省（Albacete）的萊圖爾鎮（Letur）6人。

中央政府駐卡斯提亞曼加（Castilla-La Mancha）代表托隆（Milagros Tolon）告訴西班牙國家電視台TVE，緊急服務人員將在無人機協助下，在萊圖爾鎮徹夜搜尋失蹤者。

暴雨 西亞 西班牙

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