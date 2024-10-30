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喬治亞反對黨控大選「被竊」 選委會將部分驗票

中央社／ 特比利西29日綜合外電報導

高加索國家喬治亞反對黨譴責週末的國會選舉「被竊」後，中央選舉委員會今天宣布將重驗部分選票。

綜合法新社與路透社報導，美國總統拜登也加入西方批評這場選舉的聲浪，稱他對喬治亞民主「倒退深感擔憂」，這場選舉受到「恐嚇與脅迫選民」的影響。

他呼籲喬治亞政府「透明地調查所有選舉違規行為」，並廢除限制集會與言論自由的法律。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）不理會西方國家對喬治亞選舉的疑慮前往特比利西（Tbilisi），展現對執政保守黨喬治亞之夢（Georgian Dream）的支持。

親西方反對陣營拒絕承認26日的選舉結果，他們聲稱這場選舉造假，以有利於執政黨喬治亞之夢。28日有數以萬計的民眾參與在特比利西舉行的抗議活動，示威群眾宣布傍晚將舉行新的反政府示威。

喬治亞選舉委員會透過聲明表示，「地區選舉委員會將對在每個選區隨機挑選的5個投票所重新驗票」，這些選票占了所有選票約14%。

根據選委會接近完整的計票結果，執政黨喬治亞之夢贏得53.9%的選票，4個反對黨組成的聯盟贏得37.7%的選票。

總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）已宣布這個選舉結果「不合法」，指控選舉受到「俄羅斯特殊行動」干預，但這項說法遭到克里姆林宮否認。

反對陣營表示，他們不會進入新的「非法」國會，並要求「國際選舉管理機構」舉行「新的」選舉。

歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）與美國要求全面調查歐洲安全暨合作組織（Organizationfor Security and Co-operation in Europe）等機構觀察員提出的選舉違規傳聞。

喬治亞30多年前在蘇聯解體後獨立，西方政府擔憂喬治亞現在出現從歐洲轉向莫斯科的趨勢。

一群喬治亞主要選舉監督人員28日表示，他們發現複雜、大規模的舞弊證據，要求宣告至少15%已投下的選票無效。

數據分析師基維科里亞（Levan Kvirkvelia）在社群媒體平台X上表示：「（投票）數據提供確鑿證據，支持有假票與計票錯誤的論點。」

他又說：「這樣的操作僅發生在鄉村地區，我們可以說執政黨作出選舉舞弊行為。」

川普 美國大選 賀錦麗

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