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矽谷科技大老示警 AI未來最大風險是落入中俄手中

中央社／ 舊金山29日專電

新創盛會TechCrunch Disrupt登場，矽谷傳奇投資人柯斯拉談論AI發展，表示AI未來最大的風險是落入中俄領導人等對手手中。他並抨擊川普馬斯克散布不實訊息，表示「自己的特斯拉是在馬斯克精神錯亂前買的」。

印度裔富豪柯斯拉（Vinod Khosla）是新創公司OpenAI早期投資者，1982共同創辦昇陽電腦（SunMicrosystems），該公司成為網路科技領導者，以開發Java程式語言聞名。

柯斯拉在新創圈盛名不輸電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。不過，兩人最近因為美國大選一再槓上。柯斯拉28日受邀出席舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt爐邊談話，探討人工智慧（AI）未來，中場談到美國總統大選。

「馬斯克是一個偉大的企業家」，柯斯拉先讚賞馬斯克的成功，包括用「筷子（機械手臂）夾住火箭」，還有若不是馬斯克站出來發展電動車，現在就不會有電動車。

話鋒一轉，柯斯拉說他百思不得其解，為何馬斯克能夠無視於川普的荒誕行為，川普是一名被定罪的重罪犯，甚至說出移民吃狗肉這種荒謬錯誤訊息，他已不知要用什麼方式才能反駁這類訊息，「難不成要傳播另一個假訊息說馬斯克是外星人之類嗎？」

柯斯拉表示，他無法想像任何一個重視價值觀的人會投給川普，「但很顯然，川普觸動到一種非常實際的不滿情緒」。他也抨擊馬斯克在社媒X平台上助長假訊息傳播。

當被問到馬斯克的行為是否影響他的任何選擇時，柯斯拉幽默回應，「我的特斯拉是在他精神錯亂之前買的。」引起主持人和台下笑聲。

柯斯拉也表示，他認為美國大選結果對科技業的影響不大，他看不出兩黨的政策會有多大差別，「不同的會是（政府）如何對民眾課稅、如何分享財富，以及（美國）會如何對待這個國家最底層的50%人口。」

談到主題AI的未來，柯斯拉預測工作的需求會大量消失，幾乎所有的專業知識，不論是初階的醫師、心理治療師、腫瘤科醫師、結構工程師或會計師，「這些專業服務都可以接近免費」。他預測AI將使生產力和資源提升，進一步促進經濟成長。

至於AI風險，柯斯拉表示，「我們可能會遇到有意識的AI企圖消滅人類的情況」， AI安全問題仍舊必須獲得解決，但是他最擔心的是美國競爭對手利用AI。

「整體而言，我們面臨的最大風險是強大AI落入我們對手的手中」，柯斯拉還補充說，他主要想到的是中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）。

川普 普亭 美國大選 馬斯克

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