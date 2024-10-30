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路透：美日政治動盪 陸有機可乘

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

路透分析，日本執政聯盟在廿七日眾議院大選受到重挫，加上美國下周總統大選面臨動盪，可能讓中國大陸和其他對手國家得到機會，考驗西方在東亞的決心。

分析家認為，大陸可能加劇對日本領土的侵擾及對台灣施壓。北韓正深化與俄羅斯的安全合作，可能強化其彈道飛彈測試。

日本故首相安倍晉三前顧問谷口智彥說，從北京觀點來看，這次日本眾院選舉結果展現一個理想情境，即日本在政治上陷入癱瘓，「中國對日本的海空侵擾很可能加劇，對台灣的軍事挑釁很可能變得例行性」。

日本政府與執政黨正協調十一月十一日召集「特別國會」，選出下任首相。自民黨領導的執政聯盟未能在眾院大選過半，若要繼續執政，必須尋求在野黨支持。路透指出，此結果再度顯示，在幾個美國盟國，心懷不滿的選民正摒棄主流政黨；近期在法國、德國的選舉也出現類似情況。法德等歐洲國家是北約在歐洲防衛的核心，日本則是華府亞洲安全戰略要角。

大陸正在日本周圍和台灣附近升級軍事行動，中俄近來聯合軍演漸趨頻繁，一架共機八月還首度侵入日本領空，這些狀況讓日本更加積極進行二戰後最大軍事擴張。二○二二年啟動的五年計畫將讓日本國防開支翻倍，這些軍費將採購射程可觸及大陸本土的長射程飛彈等。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）美日關係專家塞奇尼說，日本擴張國防力量可能放慢或變得較不積極的任何跡象，將會鼓勵大陸和北韓。

美國前總統川普可能在十一月初的總統大選勝出，成為另一個變數。他任內曾試圖施壓日本，為美方軍事支持支付更多費用。

東京羅夏諮詢公司金融政治分析師克拉夫特說，不認為日本會在國家安全退縮，但的確有「令人分心的事物」將阻礙積極行動，「我確信西方世界的對手正在微笑」。

日本選後，美日當局已對兩國安全合作表達承諾。路透說，隨著陸軍力漸增，華府愈來愈借重東京；美日四月宣布兩國安全同盟歷史性改造，包括共同開發飛彈和升級駐日美軍司令部計畫。

政治風險諮詢公司Japan Foresight的哈里斯說，自民黨若和其他較小在野黨合作執政，將進一步讓如何挹注關鍵國防計畫的棘手問題複雜化。許多在野黨承諾減稅來爭取選民支持，這樣組成的政府很難增稅因應軍費開支。

川普 美國大選 賀錦麗

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