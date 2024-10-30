奧斯陸市中心輕軌列車衝進商店釀4傷 整節車廂卡店內

中央社／ 奧斯陸29日綜合外電報導

北歐國家挪威首都奧斯陸市中心今天上午發生1列輕軌電車在轉彎時出軌衝進1家電子產品商店的驚悚事件，造成駕駛在內共4人受傷。現場驚人畫面可見幾乎有1整節車廂卡在店內。

綜合法新社和英國「天空新聞網」（Sky News）報導，奧斯陸警方表示，這列載著約20人的路面電車在市內主要道路之一Storgata行駛時，在1個交叉路口「脫離軌道並駛入1間商店」。

從現場畫面來看，這列藍色電車的首節車廂幾乎全部撞進1間Eplehuset門市。Eplehuset是在挪威販售美國蘋果公司（Apple Inc.）產品的零售商。

警方在聲明中說：「我們已接獲通報有4人受傷，包括駕駛在內。我們仍在努力了解破壞規模，但這間商店受損嚴重。」

警方還表示，商店所在的4層樓建築已全棟疏散，將進行結構檢查。

挪威 美國 車廂

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