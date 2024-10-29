印尼、俄羅斯首次海軍聯合演習 11月爪哇海登場
印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）尋求加強對俄羅斯關係。印尼海軍（TNI AL）今天表示，下個月將與俄羅斯海軍首度展開聯合演習。
法新社報導，東南亞最大經濟體印尼奉行中立外交政策，拒絕在俄羅斯和烏克蘭戰爭，或在美國和中國大國競爭中選邊。
不過新上任的普拉伯沃已經承諾將在國際舞台上更勇於參與。他7月曾訪問莫斯科，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）進行會談。
印尼海軍表示，11月4日至8日將在泗水（Surabaya）海軍基地附近的爪哇海（Java Sea）舉行演習。
海軍發布聲明表示：「這是印尼海軍與俄羅斯海軍之間具里程碑意義的雙邊演習。」
聲明指出，俄國將派出3艘小型護衛艦、1艘中型油輪、1架軍用直升機和1艘拖船。
俄國駐印尼大使托爾切諾夫（Sergey Tolchenov）證實這項軍演，並表示演習不針對任何競爭對手。
托爾切諾夫在昨天的記者會中表示：「這…只是為了增強兩國艦隊的能力和潛力。」
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