蕭邦華爾滋舞曲在他身後175年重見天日 郎朗彈奏後贊「風格純正」

紐約時報報導，美國紐約市摩根圖書館與博物館（Morgan Library and Museum）的儲藏室發現了一份音樂手稿，已被認定為著名波蘭作曲家和鋼琴家蕭邦寫於近2百年前的無名華爾滋舞曲。

蕭邦1810年生於波蘭，1849年死於法國巴黎。這分手稿據信是可能失蹤的10首蕭邦華爾滋舞曲之一，也是超過50年來首度發現蕭邦的作品，日期可追溯自1830至1835年間。當時蕭邦20歲出頭，已經離開波蘭前往巴黎。

這首華爾滋舞曲寫在一張約10公分x13公分的紙上，2019年作為遺贈的一部分送到摩根圖書館與博物館，但一直保持未編目，部分要歸因於新冠疫情。報導稱，紙上伴隨的簡介僅陳述，「音樂手稿。一首未經確認鋼琴曲的四組兩行五線譜，顯然出自蕭邦之手，但未簽名」。

摩根圖書館與博物館的其中一位策展人麥克萊倫（Robinson McClellan）在春季發現了這分樂譜，他告訴紐時，「我想，『這是怎麼回事？這可能是什麼？我不認得這個音樂』」。

麥克萊倫拍攝了樂譜，並且在家用鋼琴演奏後，起初不確定這真的是蕭邦的作品，但他對紙張、字跡與音樂風格發起一系列測試，包括低音譜號符號及蕭邦的塗寫特徵，樂譜書寫技巧也被發現跟蕭邦相符。麥克萊倫還跟賓州大學一位蕭邦專家商談，館方隨後得出結論，認為這個發現是蕭邦真跡。

麥克萊倫告訴紐時，摩根圖書館與博物館對結論有「完全的信心」，為紐時錄製該首華爾茲舞曲的鋼琴家郎朗表示，開頭令人想起蕭邦故鄉波蘭的冬天，「這不是蕭邦最複雜的音樂，卻是你能想像的最純正蕭邦風格之一」。

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蕭邦一生只寫下了大約250首作品，絕大多數是鋼琴獨奏作品，據信他在39歲過世前創作了28首華爾茲舞曲，但有生之年只出版了8首，身後出版了另外9首，其餘則散佚或被毀。

這首「摩根華爾茲」（Morgan’s waltz）為A小調、長約80秒。儘管專家認為手稿完整，但短於其他已知的蕭邦華爾滋。考慮到不同其他樂譜，「摩根華爾茲」仍未簽名，對於蕭邦是否認為這首華爾滋已經準備好演奏，仍有一些疑問。筆跡分析顯示，手稿上的「蕭邦」是由某人添加，而且還有未修正錯誤。