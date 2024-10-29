隔了13年…日本311災區核電廠重生首例 女川2號機今重啟運轉

日本女川核電廠位於2011年311大地震重災區宮城縣，在受災13年後的今天重啟2號機運轉，不僅是首座重生的災區核電廠機組，也是福島核災後跟事故核電廠同型反應爐重啟首例。

女川核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（Boiling Water Reactor），今天重啟是日本在經歷核子事故後，首度有沸水反應爐重啟運轉。

日本放送協會（NHK）報導，女川核電廠2號機13年前在311大地震遭受巨大地震及海嘯侵襲，造成多數外部電源喪失，位於地下設備遭到泡水等災情；女川核電廠災後持續採取加高海嘯牆等安全對策後，2020年獲日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）審查合格可重啟運轉。

日本經濟新聞報導，在311大地震受災、由東北電力公司營運的女川核電廠，今天晚間正式重啟2號機運轉。女川核電廠過去花了超過10年時間進行加高海嘯牆等安全對策工程。

女川核電廠2號機是位於311大地震災區首座重啟運轉的核電機組。今天晚間7時啟動核子反應爐後，預計11月7日開始發電及輸電，在經過原子力規制委員會確認後，最快12月25日恢復商轉，將有助日本冬季電力的穩定供應。

東北放送（TBC）報導，所謂啟動指的是移除反應爐內的137根控制棒，讓反應爐內開始進行核分裂反應；如果核分裂反應穩定的話，所產生的蒸氣將驅動渦輪進入可發電狀態。