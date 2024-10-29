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路透：日眾院大選執政聯盟重挫 恐使北京加強對台灣壓力

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本首相兼自民黨黨魁石破茂28日在東京自民黨總部出席記者會談論眾院大選選情。路透
日本首相兼自民黨黨魁石破茂28日在東京自民黨總部出席記者會談論眾院大選選情。路透

路透29日分析，日本執政聯盟在27日眾議院大選受到重挫，加上美國11月初恐動搖局勢穩定的總統大選，可能讓中國大陸和其他對手國家得到機會，考驗西方在東亞的決心。

分析家認為，中國可能加劇對日本領土的侵擾及增加對台灣的施壓。北韓正深化與俄羅斯的安全合作，可能強化其彈道飛彈測試。

日本故首相安倍晉三前顧問谷口智彥說，從北京觀點來看，這次日本眾院選舉結果展現一個理想情境，即在政治上動彈不得的日本，「中國對日本的海空侵擾很可能加劇，對台灣的軍事挑釁很可能變得例行性」。安倍在首相任內，主導日本遠離數十年的和平主義。

自民黨領導的執政聯盟未能在眾院大選過半，若要繼續執政，必須尋求在野黨支持。路透指出，此結果再度顯示，在幾個美國盟國，心懷不滿的選民正摒棄主流政黨；近期在法國、德國的選舉也出現類似情況。法德等歐洲國家是北約在歐洲防衛的核心，日本則是華府的亞洲安全戰略要角。

中國正在日本島嶼周圍和台灣附近升級軍事行動，中俄近來聯合軍演漸趨頻繁，一架共機8月還首度侵入日本領空，這些狀況讓日本更加積極進行二戰後最大軍事擴張。2022年揭幕的5年計畫將讓日本國防開支翻倍，這些軍費將採購射程可觸及中國本土的長射程飛彈等新武器。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美日關係專家塞奇尼說，日本擴張國防力量可能放慢或變得較不積極的任何跡象，將會鼓勵中國和北韓指稱日本虛弱，並小覷美國增強美日同盟的作為。

美國前總統川普可能在11月初的總統大選勝出，成為另一個變數。他任內曾試圖施壓日本，為美方軍事支持支付更多費用。

東京羅夏諮詢公司金融政治分析師克拉夫特說，不認為日本會在國家安全退縮，但的確有「令人分心的事物」將阻礙積極行動，「我確信西方世界的對手正在微笑」。

日本選後，美日當局已對兩國安全合作表達承諾。路透說，隨著中國軍力漸增，華府愈來愈借重東京；美日4月宣布兩國安全同盟的歷史性改造，其內容包括共同開發飛彈和升級駐日美軍司令部計畫。

政治風險諮詢公司Japan Foresight的哈里斯說，自民黨若和其他較小在野黨達成權力共享協議以繼續執政，將進一步讓如何挹注關鍵國防計畫的棘手問題複雜化。許多在野黨用承諾減稅來爭取選民支持，和其組成的政府很難增稅因應軍費開支。

大選 日本 美國

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