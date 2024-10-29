日本自民黨敗選…幹事長未請辭 分析：因關係政權延續

日本執政黨自民黨在這次眾議院大選丟掉過半席次敗選，負責黨運作的幹事長森山裕卻未請辭負責，日媒分析，森山裕表達有意續任幹事長，因為這關係到首相石破茂政權的延續。

日本經濟新聞分析，自民黨在這次眾議院大選大敗，負責整個黨運作的森山裕成了眾矢之的，有看法認為有關選舉公告前的提名混亂及提供非黨提名候選人2000萬日圓，是造成這次大選自民黨席次減少的因素之一。

但儘管如此，森山裕仍然表達有意續任幹事長，因為這關係到石破茂政權的延續。

「黨中央重提『政治與金錢』，故意讓其成為選戰爭論焦點」，自民黨內選後對森山裕的批評聲浪愈來愈強。

這次眾議院大選進入最後階段時，自民黨被爆出黨中央提供給因政治獻金醜聞未獲提名的候選人所屬地方黨部2000萬日圓，招致批評為「隱性提名」。

自民黨幹事長是黨內僅次於總裁的第2號人物，負責實質上的黨務運作，黨部資金分配由幹事長決定。過去曾任閣員的議員當選人說，「此事造成競爭激烈的選區選情瞬間逆轉」。

自民黨選舉對策委員長小泉進次郎在開票後不久的10月28日凌晨，未接受黨總裁石破茂及森山裕的慰留請辭說，「如果沒人承擔責任，政權將無法維持」。

自民黨內已解散的派閥舊安倍派成員、參議員山田宏10月28日在社群平台上發文說，「只有選舉對策委員長請辭解決不了問題」。即使面對強大壓力，森山裕依然表示續任意願說「我會繼續履行職責」。

森山裕未請辭的背景，跟他不得不參與選後政權框架的協調有關。面對即將到來的首相指名選舉，在自民黨與公明黨合組的執政聯盟未能取得過半席次的現況下，必須尋求跟日本維新會及國民民主黨等在野黨的合作。

對於在自民黨內根基薄弱的石破茂來說，能倚賴跟在野黨進行協調的人很少。森山裕過去長期擔任國會對策委員長，跟在野黨建立的人脈獲一定評價，如果請辭可能會對自民黨尋求掌握多數席次造成影響。

就算石破茂能在首相指名選舉中連任，並讓第2次石破內閣上路，但如果屆時是少數執政黨的話，執政恐將面臨困難。

另外一個森山裕不能請辭的原因，就是有防止要求石破茂下台聲浪擴大的「防火牆」作用。雖然舊安倍派前議員不少人在這次大選落選，反黨內主流派的勢力正在衰退，但即使如此，一旦森山裕請辭，矛頭恐將指向石破茂。

不過，這並不代表事態已平息。目前擔任自民黨千葉縣黨部會長的前奧運大臣櫻田義孝，10月28日要求石破茂下台。

石破茂在自民黨總裁選舉中的對手、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，表達了黨中央的應對方式加速了席次減少的看法；另一位前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，10月27日也說「希望各位黨務一級主管都能感受到這個責任」。

日經分析指出，就算森山裕成功達成多數席次結盟的目標，讓第2次石破內閣順利上路，但能否平息森山裕應為大選結果負責的看法仍是未知數。

目前多數參議員都對自民黨以現行體制迎戰2025年夏天的參議院改選抱持懷疑態度；聯合執政的公明黨也很重視2025年夏天將舉行的東京都議員選舉及參議院改選，這些情況都可能進一步強化要求體制改革的動作。