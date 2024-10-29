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99歲馬來西亞前首相治療2週出院 住院期間仍活躍社群評論

中央社／ 吉隆坡29日專電
高齡99歲的前馬來西亞首相馬哈地因下呼吸道感染送醫治療，於昨天出院。歐新社
高齡99歲的前馬來西亞首相馬哈地因下呼吸道感染送醫治療，於昨天出院。歐新社

高齡99歲的前馬來西亞首相馬哈地因下呼吸道感染送醫治療兩週後昨天出院，他雖於住院期間無法出席實體活動，仍活躍於社群媒體表達對時局觀察與評論。

「自由今日大馬」（Free Malaysia Today）報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）辦公室證實他昨天出院，會一如既往在辦公室繼續工作。

大馬媒體報導，馬哈地於住院期間曾透過網路視訊方式參與活動，以「吉打在國家與全球語境中的地位」為題發表演說，他對無法親自出席活動致歉。

吉打（Kedah）是位於馬來西亞半島西北部的一個州。

馬哈地雖住院治療，仍持續於社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，發表諸如對「組織性犯罪」、「仇恨言論」、「勇敢的新世界」等觀察評論。

馬哈地今年1月26日遭感染送醫治療，期間曾傳病危，隨即遭否認，澄清無生命危險且保持清醒。馬哈地當時透過社群媒體平台臉書上傳住院期間翻閱報紙照片，顯示精神狀況良好，病危傳聞不攻自破。

馬哈地當時經國家心臟中心（IJN）治療近2個月，3月中旬出院，7月15日再因咳嗽送往國家心臟中心接受治療，10月15日再因下呼吸道感染送往國家心臟中心，經長達兩週治療昨天出院。

馬哈地去年迄今多次進入國家心臟中心接受治療。他是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。

馬來西亞 馬哈地

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