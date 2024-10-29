「不支持」還不夠！路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

路透獨家報導，2名知情美國官員透露，中國國家主席習近平去年曾私下要求美國總統拜登改變華府在討論台灣獨立立場上所使用的語言，要求官方聲明從「不支持」台灣獨立，變更為「反對」台獨。

拜登與習近平去年11月在舊金山亞太經合會進行場邊會晤，期間習近平及其幕僚要求拜登及其團隊調整華府官方聲明措辭。

知情人士要求不具名透露，中方希望美國表示「我們反對台灣獨立」，而非目前版本的美國「不支持」台灣獨立。

2名美國官員和另1名知情人士說，從那以後的幾個月裡，習近平幕僚多次跟進並提出這些要求；不過華府拒絕。

對此華府回應重複不支持台灣獨立，「拜登–賀錦麗政府一貫秉持一個中國原則」。

中國外交部回應，「這個問題應該向美國政府詢問。中方在台灣問題上的立場是明確、一致的」。

台灣外交部拒絕置評。

報導指，目前尚不清楚習近平為何選擇向拜登提出這個問題，但他已將反對台獨作為其執政期間的重點，而且近年來共軍大幅加強在台灣周邊活動。

拜登政府認為中方提議調整措辭是無望的。其中一位消息人士稱，華府高層曾向台灣通報中方這項提議。

1名拜登政府資深官員表示，北京領導人毫無疑問樂見拜登改變說法，但他也補充，拜登會堅持美國在談論台獨時的遣詞用字。

倘若美國改變用詞表達反對台灣獨立的立場，將對貿易蓬勃發展的亞太地區及美國合作夥伴與競爭對手產生影響。

路透指出，任何用詞上的轉變都會被視為美國政策的轉變，從支持透過和平談判解決台灣的未來，轉而表明美國無論在什麼情況下都反對台獨。