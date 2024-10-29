金正恩今年露面次數大增60%！憂「遇刺」 北韓加強維安

南韓國會情報委員會成員李成權和朴善元（音譯）聽取國情院簡報後表示，北韓當局擔心領導人金正恩可能遭遇暗殺，近期持續加強對金正恩的維安。

韓聯社報導，李成權和朴善元聽取國情院簡報指出，由於可能會透過操作通訊干擾車輛和無人機探測設備來刺殺金正恩，北韓已提高金正恩周遭的安全級別，並指出金正恩今年的公開活動達到了110次，比去年增加約60%。

國情院還表示，北韓本月停止使用「主體年」（金正恩的祖父、北韓首任領導人金日成的出生年1912年為主體元年），顯示有意褪去祖父光環，加強鞏固金正恩的領導地位。