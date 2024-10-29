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伊朗裔德公民因恐攻罪遭處決 德外長譴責不人道

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
德國外交部長貝爾伯克。（ 路透資料照片） 葉玉鏡
德國外交部長貝爾伯克。（ 路透資料照片） 葉玉鏡

伊朗官方媒體今天表示，伊朗裔德國公民沙馬德（Jamshid Sharmahd）被判恐怖攻擊罪，遭到處決。

路透社報導，沙馬德也擁有美國居留權，他在2023年因「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名被判處死刑。根據伊朗嚴格的伊斯蘭律法，這是條死罪。

伊朗指控沙馬德領導一個保皇派恐怖組織。這個組織被控在2008年涉入一起致命爆炸事件，並計劃在伊朗發動其他攻擊。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在社群平台X表示：「沙馬德甚至沒有機會在審判中為自己辯護、反駁針對他的指控。」他還說，這場處決是一樁「醜聞」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也譴責這場處決，批評伊朗是「不人道的政權」。

貝爾伯克在聲明中說：「我們一次又一次向德黑蘭明確表示，處決德國國民將產生嚴重後果。」

2020年，情報部宣布沙馬德被捕，稱他是「從美國指揮伊朗境內武裝和恐怖活動的恐怖組織Tondar頭目」。

總部位於洛杉磯、鮮為人知的Tondar表示，其目標是恢復1979年遭伊斯蘭革命推翻的伊朗君主制。Tondar在國外經營親伊朗反對派的廣播電台和電視台。

德國基督教民主黨（Christian Democrats, CDU）黨魁梅爾茲（Friedrich Merz）今天表示：「對我們的同胞沙馬德執行死刑，是令人髮指的罪行。」

反對派領袖要求德國政府果斷回應，並表示「靜默外交」的做法已經失敗。

梅爾茲說：「鑑於一名德國公民遭到國家支持的殺害事件，與伊朗的關係應該受到考驗。伊朗大使必須被驅逐。」

伊朗 德國

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