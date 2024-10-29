移民法國備受歧視 多半想回非洲發展

法國不是我的家！近日有多位從非洲移民到法國的民眾受訪時都表示，想要回到非洲發展，因為法國近年來對移民的態度逐漸變差，從生活上的種族歧視加劇，到邊境政策變嚴格，非洲一些相對穩定的國家，如塞內加爾可能還比較有移民機會。不過，去年仍有14.2萬人申請移民庇護，歐洲還是非洲移民主要目標。

生活再久還是被歧視

根據《英國廣播公司》報導，塞內加爾裔的39歲法國移民加米思決定要前往母國尋求發展，他也是隨著法國種族主義、民族主義與歧視氛圍上升下，決定要返回非洲的一員。

雖然他的母親無法理解他離開法國的決定，但加米思不滿指出，他從6歲開始每天在學校被同學叫「黑鬼」，即使在法國生活再久，種族主義還是在生活中無所不在。

不過去年約有14.2萬移民像法國申請庇護，僅有3分之1通過。雖然法國法律限制蒐集種族、信仰個資，但有研究顯示許多穆斯林背景的高學歷移民，其後代離開法國的比例愈來愈高，法國極右派「國民聯盟」在政治上的影響力愈來愈大下，新內閣總理巴尼耶也被迫推出減少移民的政策。

91%黑人被歧視過

34歲的單親媽媽葛拉昔也說，在法國愈來愈感覺不安全，雖然一輩子都住法國，但近日他兒子與朋友在街上聊天時，就被警察毫無根據的搜身，成為她移民塞內加爾（她母親出生地）的最後一根稻草。去年有阿爾及利亞裔的17歲青年馬祖克遭警察當街射殺，當時便引發大規模抗爭，如今卻還在進行調查中。

近日也有調查顯示，法國黑人中有91%經歷過種族歧視，《國際特赦組織》提到，連聯合國人權事務高級專員辦事處都呼籲法國政府提醒政府執法恐帶有種族歧視，但遭到法國外交部否認，表示警方執法不會有系統性歧視。不過法國去年的種族犯罪數比前年提升3分之1。

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