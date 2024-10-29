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美軍戰機在日本三澤機場起火 跑道一度封閉

中央社／ 東京29日綜合外電報導
一架美軍戰鬥機F-18今天上午9時前在青森縣三澤機場降落後發生故障，飛機下方起火冒煙，導致跑道一度封閉。圖取自Daily東北新聞社
一架美軍戰鬥機F-18今天上午9時前在青森縣三澤機場降落後發生故障，飛機下方起火冒煙，導致跑道一度封閉。圖取自Daily東北新聞社

日本防衛省東北防衛局下設的三澤防衛所指出，一架美軍戰鬥機F-18今天上午9時前在青森縣三澤機場降落後發生故障，飛機下方起火冒煙。這起事件導致跑道一度封閉。

綜合青森縣地方報社「Daily東北新聞社」和青森電視台（ATV）報導，東北防衛局等單位表示，今天上午9時前，這架美軍戰鬥機起火後，隨即執行滅火任務。

這架戰機截至今天上午11時仍停在三澤機場的跑道上。報導指出，目前似乎無人受傷。

這起事件已經影響日本航空（Japan Airlines）1個航班。

三澤機場事務所表示，日航1架從東京羽田機場起飛，原定飛往三澤機場的班機受到影響轉降到青森機場。而原定從三澤機場飛回羽田機場的班機因而取消。

三澤機場的跑道今天上午9時30左右解除封閉，不過仍可能影響後續在該機場起降的航班。

三澤機場由美國軍方、航空自衛隊及民間航空公司共同使用。美軍目前正在調查事故原因。

美軍 青森

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