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喬治亞萬人上街示威 抗議國會大選「被竊」

中央社／ 特比利西28日綜合外電報導
數以萬計喬治亞人今晚在首都特比利西（Tbilisi）市中心抗議；親西方反對派先前譴責國會選舉「被竊」，而喬治亞總統則稱這場選舉被與俄羅斯有關的「複雜手段操縱」。圖／美聯社
數以萬計喬治亞人今晚在首都特比利西（Tbilisi）市中心抗議；親西方反對派先前譴責國會選舉「被竊」，而喬治亞總統則稱這場選舉被與俄羅斯有關的「複雜手段操縱」。圖／美聯社

數以萬計喬治亞人今晚在首都特比利西（Tbilisi）市中心抗議；親西方反對派先前譴責國會選舉「被竊」，而喬治亞總統則稱這場選舉被與俄羅斯有關的「複雜手段操縱」。

高加索國家喬治亞今年稍早已因大規模反政府抗議活動而震盪不已，而自本月26日選舉以來，國家便陷入政治不確定狀態；美國和歐洲聯盟（EU）譴責喬治亞的選舉存在「違規行為」。

根據喬治亞選舉委員會公布幾近完成的計票結果，執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）囊括53.92%選票；親西方的4黨聯盟則拿下37.78%選票。

數月來，反對派一直指控執政黨引導喬治亞偏離加入歐盟的目標，再度傾向俄羅斯。

根據法新社記者所見，數以萬計示威者今晚在特比利西市中心的國會大樓外和平抗議，他們揮舞著喬治亞國旗和歐盟旗幟，並在活動結束後號召抗議人士再次上街集會。

與執政黨不和、親西方的喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）對歡呼的人群說：「你們的選票被偷了，但我們不會讓任何人偷走我們的未來。」

佐拉比契維利說：「在我們走向歐洲的道路上，我保證與你們站在一起，直到最後。」

佐拉比契維利告訴法新社說，在26日的選舉中，有人使用了「相當複雜」的舞弊手段。

她說，同一張身分證在不同地區多次投票、在投票所外可見到賄選坐地分錢情事，而電子投票也有技術違規行為。

喬治亞一群主要選舉觀察員今天表示，他們發現了複雜、大規模舞弊的證據，並要求廢除至少15%的選票。

現任歐盟輪值主席國、克里姆林宮最親密的歐盟夥伴匈牙利總理奧班（Viktor Orban）不顧歐盟對喬治亞此次選舉的疑慮，今天抵達特比利西展開為期兩天的訪問。

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