阿布達比王儲首訪新加坡 聚焦政府培訓民用核能合作
阿布達比王儲哈立德今天訪問新加坡，將與星方宣布涵蓋政府能力培訓發展、民用核能等領域合作備忘錄；此外，哈立德將與新加坡總理黃循財會面，並參訪科技中心等單位。
新加坡外交部發布新聞稿表示，阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaledn）今天應邀訪問新加坡，這是他首次正式造訪獅城。
哈立德將會見新加坡總理黃循財，訪星期間將與星方宣布幾項合作備忘錄（MOU），涵蓋社會組織、政府能力培訓發展、民用核能與高階人員教育等領域。
哈立德也將參訪研究機構先進再製科技中心（Advanced Remanufacturing and Technology Centre）、城市規劃展覽館、濱海堤壩與濱海灣花園等。
阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德去年任命哈立德為阿布達比王儲。法新社和路透社曾報導，阿布達比憑藉其龐大的石油蘊藏成為阿聯7個大公國的政治首府，杜拜則是中東商業和旅遊中心。
報導指出，阿聯是全球最大石油生產國之一，也是美國、俄羅斯和中國盟友，隨著埃及和伊拉克等傳統大國近年來影響力減少，阿聯已成為中東地區主要勢力。
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