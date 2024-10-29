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頸椎病變動手術進展順利 73歲法總理返回崗位

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
法國總理巴尼耶（Michel Barnier）。歐新社
法國總理巴尼耶（Michel Barnier）。歐新社

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）辦公室今天表示，巴尼耶週末「因頸椎病變接受手術」，實驗室分析結果將「在數週內」出爐。

法新社報導，巴尼耶辦公室在由醫師赫桑（OlivierHersan）簽署的聲明中表示，73歲的巴尼耶頸部手術「進展順利」。

聲明還說：「分析結果將在數週內公布。」

赫桑表示，巴尼耶已經「恢復在（巴黎總理府）瑪蒂諾宮（Matignon）正常工作」。

巴尼耶今天有與政府發言人布雷永（MaudBregeon）和國會關係部長德拉特（Nathalie Delattre）交談。

聲明指出，巴尼耶「將於10月31日星期四的內閣會議上恢復公共活動」。

工業部長費拉奇（Marc Ferracci）今晚對LCP廣播公司表示，部長們「在數小時前、在發布官方聲明之前，就已得知」有關手術的消息。

費拉奇還說：「我認為他很快就會回來。」

法新社聯繫巴尼耶辦公室時，對方拒絕透露可能導致病變的進一步細節，沒有具體說明巴尼耶在哪家醫院接受手術，也沒有具體說明手術內容。

手術 法國

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