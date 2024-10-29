日中韓外交高層協議 同意為三國領袖會談鋪路

「石破茂上任後的第一場總選舉大戰，自民黨大敗、失去過半優勢。」就如日本各大媒體選前的民調，自公聯盟在這次的眾議員總選舉中遭遇空前挫敗，無法取得過半的席次。在自民黨陷入政治獻金醜聞「裏金問題」風暴下，即便由民間聲望極高的石破茂接任首相，都無法力挽狂瀾，敗選結果不僅讓石破茂面臨黨內的壓力，自民黨過去執政長達12年的政權優勢，現在也面臨鬆動局面。

2024-10-29 09:45