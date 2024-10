台灣參泛太平洋婦女協會年會 宣揚因應氣候變遷成效

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」(PPSEAWA International)第28屆國際年會今天起在紐西蘭舉行,台灣代表團將報告過去3年台灣因應氣候變遷、環保等工作的顯著措施與成效,並藉國際活動推動實質外交。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」第28屆國際年會今起至31日於紐西蘭威靈頓召開,此次年會的主題為「應對氣候變遷:計劃有序撤退與強化韌性」(Managing the Changing Climate, Planning for ManagedRetreat and Resilience);會員國中,包括台灣、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、馬來西亞、泰國、東加、斐濟等國家參與。

「PPSEAWA中華民國分會(PPSEAWA, TAIWAN)理事長陳曼君率8名台灣會員代表出席國際年會,大會今上午隆重舉行開幕儀式,各會員國理事長由各國國旗引領一一進場揭開序幕。

陳曼君在3天會議中將報告台灣在過去3年來,針對「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」就聯合國關注各項攸關人權、兩性平權、民生、環境及氣候變遷等議題,積極配合執行,協助政府及民間團體,共同推動促進發展的活動與倡議內容。

此外,陳曼君也利用與會期間宣傳台灣民間組織積極投入與協助公部門,就氣候變遷,環境保護等工作,通力推行的因應措施與成效。

除外,台灣會員代表將利用會議展場,展售台灣茶葉、鳳梨酥及號稱台灣LV的傳統菜籃,所得將捐給PPSEAWA總會,協助總會永續發展,體現台灣PPSEAWA多年來,對於國際非政府組織的服務宗旨與機關外交的精神,以加強文化交流及與各會員國會務觀摩與學習,推動實質外交關係。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」年會每3年舉辦一次,上一屆年會2019年在台灣舉行,各會員國近200人與會。由於疫情限制人流,本屆年會延至2024年舉行。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」於1928年於美國夏威夷成立,具有聯合國經濟及社會理事會(UNECOSCO)特殊諮詢地位,成立宗旨為增進區域性別平等、婦女權利、環境健康及兒童教育等,台灣為4個創始國之一,目前約有22個會員國。