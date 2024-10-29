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美法等領袖隨扈健身APP洩行蹤 恐現維安漏洞

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導

法國媒體調查發現，美國現任總統拜登、兩黨總統候選人川普與賀錦麗和其他世界領袖的高度機密行蹤，都能透過一款他們隨扈使用的健身應用程式（App）輕易在網路上追蹤。

但美國特勤局（U.S. Secret Service）告訴法國「世界報」（Le Monde），特勤局不認為其提供的保護受到任何損害。

世界報在一項透過法語和英語發布的影片調查中發現，美國特勤局部分探員在使用健身應用程式Strava，包括在川普近期2度遭遇暗殺未遂之後。Strava是一款健身追蹤App，主要供跑者和自行車騎士記錄活動並與社群分享鍛鍊過程。

世界報也在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的維安人員中發現Strava用戶。

在其中一個案例中，世界報追蹤馬克宏隨扈在Strava上的行動，判斷馬克宏2021年在諾曼第（Normandy）海濱度假勝地宏福勒（Honfleur）度過一個週末。這是一趟私人行程，未列在總統官方日程中。

世界報指出，美國前第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）和現任第一夫人吉兒．拜登（JillBiden）的行蹤，也能透過追蹤她們隨扈的Strava檔案來精確標出位置。

美聯社報導，美國特勤局在致世界報的聲明中表示，特勤局員工在執行保護性勤務期間不得使用個人電子裝置，但「我們沒有禁止員工在下班時間使用社群媒體」。

特勤局聲明還說：「我們已通知受影響的人員。我們將檢討這項資訊，以判斷是否需要任何額外訓練或指引。」

世界報在另一個案例中報導，一名美國特勤局探員的Strava檔案洩漏了拜登2023年與中國國家主席習近平在舊金山舉行重大會談後下榻的飯店位置。世界報發現，拜登抵達數小時前，這名探員從飯店出發慢跑，並使用Strava追蹤慢跑路線。

世界報記者表示，他們一共辨識出26名美國探員、12名法國共和國總統安全小組（GSPR）成員，以及6名俄羅斯聯邦警衛局（FSO）成員，他們都負責維護總統安全。

世界報指出，能在Strava上追蹤行蹤，可能會導致維安出現漏洞，特別是隨扈人員事先前往領袖們下榻或舉行會議的飯店等地點時。

部分隨扈在Strava上使用真實姓名，而辨識出總統隨扈，可能也有助於找出他們的個人住址、家庭成員、行動，以及他們張貼在各個社群網站的照片等其他細節。

報導強調，這些資訊都有可能出於惡意目的被用來施壓隨扈。

APP 特勤人員 美國 隨扈 馬克宏

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